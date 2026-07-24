Россия будет ждать новых идей и предложений по мирному урегулированию на Украине от американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будем», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, будет ли РФ и дальше ждать идей и предложений с американской стороны после провала Анкориджа.

В России объяснили важность переговоров по вопросу Украины

«Американцы искренни, президент [США Дональд] Трамп искренен, его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать в случае, если Вашингтон разделяют оценки европейских лидеров и Киева о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены.