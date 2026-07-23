Песков: Россия остается открытой для переговоров по Украине

Россия остается открытой для переговоров по Украине. С таким заявлением в четверг, 23 июля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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— Мы остаемся открытыми для переговорного процесса, но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику, — приводит его слова ТАСС.

Также, по словам представителя Кремля, контакты по украинскому урегулированию продолжаются, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится. Песков отметил: Москва рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию на Украине.

Отдельно Песков прокомментировал переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Марко Рубио.

— Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, — пояснил Песков.

Лавров, в свою очередь, вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Сам Рубио заявил, что предложения, озвученные в Анкоридже, провалились из-за несогласия Украины. По этой причине Вашингтону нужно придумать новый план.