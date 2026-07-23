В России оценили итоги встречи Лаврова и Рубио

Вашингтон остро нуждается в объективной информации о реальном положении дел в зоне украинского конфликта, а прошедшие переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио позволили сторонам напрямую «сверить часы». Такое мнение в разговоре с «Рамблером» выразил политолог Владимир Оленченко, комментируя итоги диалога дипломатов.

Переговоры Лаврова и Рубио состоялись на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле и продлились 35 минут. В ходе встречи глава российского МИДа информировал американского коллегу о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, а также заявил о недопустимости поставок вооружения Киеву. Помимо украинской повестки, стороны обсудили нормализацию работы дипмиссий, обстановку в Персидском заливе, контакты между «Роскосмосом» и NASA, а также развитие межпарламентских и культурных связей.

Говоря о причинах, побудивших американскую сторону инициировать диалог, эксперт подчеркнул: в Белом доме осознают, что получаемые ими данные о ситуации вокруг Украины сильно искажены внешними игроками, а также обусловлены нестабильностью в самом Киеве.

«Американцы, безусловно, испытывают недостаток объективной информации о том, что происходит на Украине. Их пытаются снабжать искаженными сведениями европейцы и структуры НАТО, заинтересованные в продолжении конфликта. Основным же источником выступает украинское руководство, пытающееся доказать, будто удерживает инициативу. Кроме того, объективные данные нужны Вашингтону и на фоне серьезного политического противостояния между группировками в самом Киеве. В США понимают субъективность этих каналов и логично захотели услышать позицию из первых уст, чтобы правильно вырабатывать собственную стратегию». Владимир Оленченко Политолог-международник

Политолог добавил, что донесение фактов и четких аргументов российской стороны способно приблизить Белый дом к осознанию необходимости прекращения военной помощи Киеву.

«Американской администрации сейчас необходима аргументация для принятия решений. Если в Вашингтоне будут прислушиваться к конкретным цифрам и фактам движения российских войск, а не к заявлениям Киева или Европы, они существенно приблизятся к вопросу завершения конфликта. Эта тема остается в повестке, хотя существует немало недоброжелателей, пытающихся отговорить команду Дональда Трампа от политико-дипломатического пути».

Оценивая перспективу восстановления работы дипломатических миссий, специалист обратил внимание на противодействие, с которым инициатива сталкивается в органах власти США.

«Вопрос нормализации работы дипмиссий продвигается крайне медленно и вязко. Это требует сложных согласований в различных ведомствах США, где до сих пор остаются лица, питающие иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя. Дополнительным тормозом выступает и лобби американского ВПК, имеющее свои рычаги влияния и препятствующее полноценному восстановлению эффективных каналов коммуникации».

Комментируя краткий хронометраж встречи, политолог указал на то, что тридцати пяти минут вполне хватило для решения ключевой задачи — донести позицию Москвы до главы американской дипломатии, действовавшего по личному согласованию с главой Белого дома, а также наметить векторы диалога.

«Недавно состоявшийся контакт был важен для прямой проверки позиций во избежание ложных посылок и обозначения перспектив. Мы подтвердили заинтересованность в политико-дипломатическом решении, и американцы этого не отвергли. Ограниченный тайминг говорит о том, что у Марко Рубио был вполне определенный мандат, согласованный с Дональдом Трампом. Президенту США, испытывающему колоссальное информационное давление с разных сторон, было критически важно получить объективную точку зрения Москвы. Конечно, 35 минут недостаточно для глубокой проработки всех тем, но эта встреча заложила основу для дальнейшей работы дипломатических каналов».

Ранее Рубио назвал хорошим и честным разговор с Лавровым.