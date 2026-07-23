Рубио заявил, что обсуждал с Лавровым не только Украину

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым не только украинский конфликт, но и ряд других тем. Встреча прошла в четверг утром в Маниле.

"Мы говорили и о других вещах", — сказал Рубио журналистам, не раскрывая подробностей.

Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию. Стороны договорились продолжать контакты.

Также сообщалось, что Лавров и Рубио обсудили нормализацию работы дипмиссий РФ и США.