Предложения, озвученные в Анкоридже, провалились из-за несогласия Украины. По этой причине Вашингтону нужно придумать новый план. Об этом в четверг, 23 июля, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Соответствующее высказывание прозвучало в ходе общения политика с журналистами после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны. Нам нужно разработать новые идеи, — отметил он.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что США готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта между двумя странами.

Рубио ответил на требование России прекратить накачивать Киев оружием

По его словам, разговор с главой МИД России получился «хорошим и откровенным». Госсекретарь также добавил, что, помимо украинского конфликта, они обсуждали и другие темы, передает РИА Новости.

Днем ранее Рубио утверждал, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы, несмотря на наличие разногласий, должны поддерживать диалог.

Лавров, в свою очередь, вновь подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.