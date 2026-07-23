"Надежда на здравый смысл": в Совфеде оценили встречу Лаврова и Рубио

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Телеграм-канале прокомментировал прошедшие переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По его оценке, этот контакт в Маниле хотя и был краткосрочным, но послал очень заметный сигнал.

Сенатор отметил, что реальные сдвиги в американской политике будут зависеть от позиции президента США Дональда Трампа. При этом российский парламентарий подчеркнул, что Вашингтону необходимо опираться на объективные данные о происходящем на передовой.

По словам Карасина, Москве и Вашингтону давно пора отойти от поверхностных споров западных политиков и руководствоваться прагматизмом.

«Вместе с тем, перспективы существуют, и разговор подтвердил ощутимую надежду. Зовут её — здравый смысл», — написал Григорий Карасин в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что американской стороне полезно услышать правду о деструктивной позиции европейских стран.

«Объективная информация о положении дел на линии соприкосновения и о той деструктивной роли, которую играет зарвавшаяся в милитаристском угаре Европа, должны быть для Вашингтона полезными», — подчеркнул председатель комитета Совета Федерации.

Напомним, что в столице Филиппин на полях саммита АСЕАН состоялась очная встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива организации этих переговоров исходила от американской стороны. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы урегулирования украинского кризиса.

Сергей Лавров указал Вашингтону на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. А Марко Рубио после встречи заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в интересах решения украинского конфликта, однако, для урегулирования нужны новые идеи и предложения.