Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала кадровые перестановки в британском правительстве, назвав их своеобразным престолонаследием в семье Милибэндов.

Мария Захарова отреагировала на назначение нового министра иностранных дел Британии, Эда Милибэнда, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что ранее этот пост уже занимал брат нынешнего главы ведомства Дэвид Милибэнд.

«Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Мелибэндов к Мелибэндам», – заявила дипломат.

На этой неделе Энди Бернем сменил Кира Стармера на должности премьер-министра страны. Вскоре после этого он назначил бывшего министра энергетики Эда Милибэнда руководителем МИД. Известно, что старший брат Энди, Дэвид Милибэнд, уже возглавлял британское внешнеполитическое ведомство в период с 2007 по 2010 годы.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем утвердил Эда Милибэнда в должности министра иностранных дел.

Политологи отметили неоднозначную репутацию нового главы британской дипломатии.

Ранее Мария Захарова с юмором оценила планы Бернема по возвращению надежды жителям страны.