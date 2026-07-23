«И не краснеет»: в Госдуме обвинили Каллас во «вранье» о России
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас «врет и не краснеет», рассуждая о «российской угрозе». Об этом депутат рассказал РИА Новости.
Ранее Каллас назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы. Она заявила, что страны ЕС продолжат поддерживать Украину и наращивать собственную обороноспособность. Белик назвал слова Каллас ложью и подчеркнул, что исторически именно европейские государства неоднократно нападали на Россию.
«Оголтело врет и не краснеет. Каллас погрязла во лжи, либо считала ворон на уроке истории, иначе бы знала, что за тысячу лет не Россия, а именно Европа регулярно нападала на наши земли», - сказал депутат.
Белик раскритиковал европейских чиновников за некомпетентность, заявив, что внешней политикой ЕС управляют «бывшие двоечники, подхватившие модный вирус русофобии». По его мнению, Каллас воспринимает как угрозу абсолютно всё, с чем она не согласна. Белик добавил, что попытки навредить России всегда заканчивались для Европы неудачей.
«Европа много раз пыталась за последнюю тысячу лет уничтожить нашу цивилизацию и получала за это по зубам», - заключил депутат.