Стало известно, кто инициировал встречу Лаврова и Рубио

Инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио выступила американская сторона.

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова.

«Американская сторона вышла с таким предложением, соответственно, российская делегация согласилась, и вот — встреча началась», — сказала дипломат.

23 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра начались переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США. Переговоры Лаврова и Рубио стартовали в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и продлились 35 минут.

Накануне глава Лавров выразил надежду, что встреча с Рубио в любом случае будет полезной. По его словам, на этих переговорах он поинтересуется у госсекретаря США о позиции, которую сейчас занимает Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что Соединенные Штаты пока не отказались от своих же предложений, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске в августе прошлого года.

В конце июня президент России Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры.