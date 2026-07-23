Матвиенко отметила развитие всестороннего партнерства России и Египта

Россия и Египет продолжают наращивать всестороннее партнерство, а также развивать взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарных сферах.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В основе многоплановых отношений России и Египта лежат исторические традиции дружбы, уважения и учета интересов друг друга. Наши страны продолжают наращивать всестороннее партнерство и стратегическое сотрудничество, развивать взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарных сферах, координировать работу по международной повестке дня", - написала она в поздравлении с национальным праздником Египта - Днем революции - на имя председателя Сената страны Эссамэддина Фарида.

По словам Матвиенко, в Совете Федерации придают "большое значение дальнейшему укреплению связей российских и египетских законодателей в двустороннем формате" - по линии профильных комитетов и групп дружбы, а также их совместной работе на площадках международных парламентских организаций и форумов.