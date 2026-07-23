Путин проведет встречу с депутатами

Владимир Путин в понедельник, 27 июля, проведет встречу с депутатами Госдумы. Эту информацию агентству ТАСС подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что центральной темой беседы станет подведение итогов работы нижней палаты парламента текущего созыва.

Встреча приурочена к завершению деятельности VIII созыва: на этот день запланировано финальное пленарное заседание весенней сессии и всего депутатского корпуса нынешнего состава.

Ранее Путин на съезде партии "Единая Россия" пообещал защитить выборы в Госдуму от попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления России и ее стабильности.