Захарова ответила на резкое заявление Каллас о России
Фобии можно вылечить, отметила в беседе с журналистами официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, накануне глава евродипломатии Кая Каллас в очередной раз высказалась о мнимой угрозе Европе со стороны России. Корреспонденты попросили МИД прокомментировать резкие высказывания чиновницы.
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«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — с юмором заметила Захарова.
Ранее сообщалось, что Каллас практически в каждом публичном выступлении уделяет внимание российскому вопросу: призывает к давлению на Россию, требует вводить новые санкции, отвергает переговоры с Москвой, называет РФ угрозой для Европы.
По словам европейских дипломатов, участники конференций и международных саммитов буквально шарахаются от главы евродипломатии, уклоняются от общения с ней, в неформальной обстановке говорят о некомпетентности и предвзятости чиновницы, выдвигают версии о том, что она связана с ВПК стран ЕС.