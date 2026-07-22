В России ответили на слова Рубио о способности США решить украинский конфликт

Россия не согласна с утверждением госсекретаря США Марко Рубио, что США — единственная страна, способная решить конфликт на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Рубио ранее назвал США единственной на данный момент страной, которая может решить украинский конфликт. По его мнению, с этим утверждением «согласятся россияне».

«Нет, мы не согласны с утверждением Марка Рубио. Мы слышали неоднократно заявления и [президента США Дональда] Трампа, что он решит вопрос за один день, за месяц. Желание решить вопрос — это значит прекратить оказывать соответствующую военную помощь и поддержку Украине, о чем говорили в Анкоридже. И тем самым не дать возможности Украине рассчитывать на финансовую и военную поддержку. И тогда война прекратится», — сказал Чепа.

Спрогнозированы вероятные итоги встречи Лаврова с Рубио

По словам парламентария, конфликт на Украине завершится и без участия стран Запада, которые оказывают поддержку Киеву. Однако, если США примут правильное решение, конфликт закончится быстрее.

«Она и так закончится и без сегодняшнего участия Запада, западноевропейских стран и Соединенных Штатов Америки, которые оказывают помощь и поддержку Украины. Естественно, сегодня мы воюем против всего Запада, это будет происходить дольше. А так, если Соединенные Штаты Америки примут правильное решение, то этот конфликт закончится быстрее», — отметил Чепа.

Ранее Марко Рубио подтвердил, что 23 июля проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также заявил, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, несмотря на разногласия.