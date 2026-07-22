В РФ заявили, что США «в грош не ставят» МАГАТЭ

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал об отношениях США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне появившихся накануне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое потенциально может предоставить королевству возможности по обогащению урана.

© Московский Комсомолец

По мнению эксперта, Соединенные Штаты не станут согласовывать с МАГАТЭ свою позицию по ядерной сделке с Саудовской Аравией.

Как заметил Бакланов, Россия по-прежнему «трепетно относится» к агентству, тогда как американцы «в грош не ставят» эту организацию.

Собеседник издания добавил, что считаться с каким-то гарантиями МАГАТЭ в Вашингтоне не станут, и они будут вести все самостоятельно.