В России объяснили атаку ВСУ на объекты «Мираторга»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят посеять панику среди россиян.

Так, атаку украинских войск на предприятия и объекты агрохолдинга Мираторг объяснил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, чьи слова приводит News.ru.

«Сегодня Брянская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. Враг нанес удары по производственным объектам агрохолдинга "Мираторг". (...) Они хотят дестабилизировать обстановку, посеять панику, нарушить работу предприятий, лишить людей работы», — пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что в Брянской области живут сильные люди, которые продолжат работу, несмотря на возникшие трудности. Иванов подчеркнул, что разрушенные объекты обязательно восстановят.

ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс "Мираторга" в Брянской области

22 июля стало известно, что ВСУ ударили дронами по объектам компании «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Пострадал охранник предприятия. На одном из объектов «Мираторга» из‑за обстрела были повреждены несколько производственных корпусов.