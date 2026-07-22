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В России высказались об идее отправить депутатов Госдумы на военные сборы

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Очень много депутатов Госдумы вообще не служили в армии, но при этом должны принимать законы, связанные с Вооруженными силами (ВС) России и со статусом военнослужащих, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

В России высказались об идее отправить депутатов Госдумы на военные сборы
© РИА Новости

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. Парламентарий также подчеркнул, что политик, если он избран и принимает решения от народа, должен быть всесторонне подготовлен.

По мнению парламентария, военные сборы для депутатов должны быть обязательны, поскольку они принимают законы, связанные с ВС России и поддержкой участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

«Это те люди, которые в армии никогда не служили, мало что знают об этом, но при этом хотят как-то дискутировать по поводу Вооруженных сил, по поводу СВО и так далее, совершенно не понимая, о чем идет речь. Безусловно, они должны хотя бы в теоретическом плане понимать, что такое Вооруженные силы, как будет осуществляться их строительство в дальнейшем в связи с угрозой войны от стран Европы и так далее», — сказал Соболев.

Он добавил, что депутатам придется пройти военные сборы, независимо от желания в них участвовать. Он подчеркнул, что в условиях боевого конфликта парламентарии должны понимать, что такое война, каковы ее законы, что такое Вооруженные силы, как они управляются и качественно принимать законы в связи с этим.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об увеличении вдвое доли начальной военной подготовки в школах России. По его словам, для учеников 6-11-х классов введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20 процентов учебного времени отводится на начальную военную подготовку.