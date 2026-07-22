Лавров: Россия не собирается ни на кого нападать

У России нет в планах нападать на кого-либо. С таким заявлением в среду, 22 июля, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.

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Однако он подчеркнул, что конфликт с Европой, который начнется, если европейские государства выступят против Москвы, уже не будет носить конвенциональный характер.

— Он (президент РФ Владимир Путин. — прим. «ВМ») очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

29 июня стало известно, что литовская разведка не обнаружила признаков того, что Россия планирует напасть на страны Прибалтики. Кроме того, Вильнюс обвинил европейскую прессу в излишнем нагнетании обстановки. Москва также неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Прибалтику. Владимир Путин подчеркивал, что у России нет территориальных претензий к странам Североатлантического альянса.