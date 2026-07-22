Спрогнозированы вероятные итоги встречи Лаврова с Рубио

Ожидания от встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завышены, вряд ли она приведет к началу масштабных переговоров по украинскому урегулированию. Такое мнение высказал News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с государственным секретарем США Марко Рубио согласована и состоится в четверг, 23 июля.

Политолог-американист Константин Блохин отметил, что в оценках предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств России и США необходимо исходить из прошлого опыта и практики.

«Ожидать каких-то огромных результатов от встречи Рубио и Лаврова, на мой взгляд, не стоит. Понятно, что все затаивают дыхание, но сам глава МИД РФ неоднократно все озвучивал. Его вчерашние и позавчерашние заявления говорят, что мы не испытываем особых иллюзий относительно желания США участвовать в переговорном процессе по Украине», — пояснил Блохин.

Эксперт заметил, что не стоит думать о том, что «главный геополитический противник, который заварил эту кашу на Украине», намерен помочь ее расхлебывать.

Рубио подтвердил встречу с Лавровым

Глава МИД Сергей Лавров констатировал ранее, что Россия утратила веру в то, что Запад хочет урегулировать кризис на Украине дипломатическим путем. Он подчеркнул, что «запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно».