Володин дал совет уехавшим из России предателям

Все уехавшие из России предатели и преступники должны думать о том, как предстать перед судом с повинной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вся эта оппозиция считает главной партией свою страну, а не личные интересы и в печеньках не нуждается. Мы сами разберёмся здесь, внутри. А те, кто уехал, — всё. Пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной», — приводит РИА Новости его слова в ходе пленарного заседания.

Володин предложил отправить депутатов на военные сборы вместо отпусков

Ранее стало известно, что с 1 сентября начнёт действовать новый закон, который позволяет арестовывать имущество россиян, которые действуют против своей страны. Например, дискредитируют армию, призывают к санкциям, занимаются экстремистской деятельностью или пропагандируют нацистскую символику. Имущество смогут арестовать и в том случае, если человек не платит штрафы за эти нарушения.