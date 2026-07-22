Володин предложил отправить депутатов на военные сборы вместо отпусков

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Министерству обороны РФ проработать вопрос о проведении военных сборов для депутатов. Об этом он заявил на пленарном заседании палаты.

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Володин обратился к профильному министерству с предложением проработать вопрос об организации для парламентариев военных сборов вместо части отпускного периода.

"У нас с вами скоро будут отпуска, хотя у политиков отпусков не бывает", - напомнил спикер коллегам.

Вместо отдыха он инициировал более полезное времяпровождение. "Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил... Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем", - сказал Володин.

Председатель ГД отметил, что политик, принимающий решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен и понимать специфику армии, так как не все депутаты проходили службу или получили военно-учетную специальность.

Он также напомнил об историческом опыте Советского Союза, где существовали курсы "Выстрел" и другие формы подготовки. Отметим, что на данных курсах проводили переподготовку командного и политического состава сухопутных войск в области тактики, стрелкового дела, методики тактической и огневой подготовки.

По мнению Володина, такой опыт позволит законодателям более ответственно подходить к рассмотрению законопроектов по оборонной тематике.

"Поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается", - резюмировал политик.

В Госдуме будут ждать предложений от Минобороны по данному поводу.

Присутствовавший на заседании Виктор Горемыкин, заместитель министра обороны, сразу же дал ответ: "Согласуем по датам, по времени и по характеру даже этих сборов".