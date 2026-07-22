Лавров: США напрямую участвуют в наведении ударов ВСУ по целям в России

США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, в России.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 22 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Но уж кто-кто, а американцы, которые и через поставки вооружений, за счет Евросоюза, и через предоставление разведданных, системой Starlink и многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории, — цитирует дипломата РИА Новости.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Белый дом планирует передать Киеву лицензию на самостоятельное производство ЗРК Patriot. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не намерен передавать стране готовые перехватчики, поскольку они нужны американским войскам.

Лавров выступил с грозным предупреждением Европе

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды совместно с Украиной планируют запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американского оружия.