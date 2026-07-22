Условия для начала «серьезных сложных переговоров» по урегулированию украинского конфликта хорошо известны Киеву, и после их выполнения «боевые действия могут очень быстро остановиться». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал опубликованный агентством Bloomberg материал о том, что Россия якобы не собирается возобновлять переговорный процесс, пока полностью не возьмет под контроль Донецкую народную республику (ДНР).

Песков напомнил, что два года назад президент РФ Владимир Путин, выступая перед руководящим составом российского внешнеполитического ведомства, сформулировал ключевые условия для прекращения боевых действия.

«Все эти условия — они действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве. И, как мы неоднократно уже повторяли, Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться с тем, чтобы перейти к серьезным сложным переговорам», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

В статье Bloomberg со ссылкой на три «близких к Кремлю» анонимных источника говорится, что Россия якобы «больше не желает возвращать Украине» часть контролируемых территорий, собираясь превратить их в буферные зоны.

«Президент России Владимир Путин по-прежнему намерен силой установить полный контроль над восточным Донецким регионом Украины и теперь сохранит за собой районы Сумской и Харьковской областей, расположенные вблизи границы с Россией, в качестве буферных зон», — пишет агентство.

Конец Анкориджа: Россия заберет Донбасс и буферные зоны

По словам его собеседников, российский лидер якобы отказался от готовности к территориальным уступкам из-за того, что достигнутые в ходе саммита на Аляске договоренности не реализуются американской стороной.