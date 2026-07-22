В Госдуме высказались о судьбе Сырского

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что бывший глава ВСУ Александр Сырский предстанет перед российским судом после завершения СВО. Об этом депутат рассказал News.ru.

Колесник прокомментировал решение Владимира Зеленского отправить 60-летнего Сырского в отставку. Новым главой ВСУ был назначен 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый.

«Сырский - экстремист и террорист. Российские суды сделали определенные выводы, они работают четко. Он не избежит праведного суда после победы России», - заявил Колесник.

Зеленский не назвал официальных причин кадровой перестановки. Сырский занимал пост главы ВСУ с февраля 2024 года после отставки Валерия Залужного.

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Увольнению главкома предшествовала отставка министра обороны Украины Михаила Федорова, проработавшего в этой должности с января 2026 года. По данным СМИ, между чиновниками возник конфликт.