Лавров выступил с грозным предупреждением Европе
Россия не собирается нападать на кого-либо, но если европейские страны решат развязать конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война.
С таким предупреждением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») очень четко говорил, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но если они (европейцы — прим. «Ленты.ру») в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — подчеркнул дипломат.