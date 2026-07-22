Лавров назвал дату встречи с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу 23 июля.

Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции на полях АСЕАН в Маниле.

«Встреча уже согласована. Мы вчера виделись с Марко Рубио, и подтвердили (встречу. – Прим. ред.). Завтра она состоится в первой половине дня», - сказал Лавров.

Ранее в Кремле поприветствовали встречу Лаврова и Рубио, поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого американский госсекретарь заявлял о своем намерении встретиться министром иностранных дел РФ на полях саммита АСЕАН.