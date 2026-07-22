Украина в нынешнем виде должна прекратить существование, поскольку выращенная в стране за последние 30 лет ненависть будет "тяжело отходить", а угроза терактов в приграничных регионах РФ будет сохраняться.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я посмотрел на несчастных людей, которые потеряли детей, дочерей, мужей - это потеря, которая невосполнима никогда, боль, которая останется навсегда. Я сейчас думаю о другом, освободим мы сейчас Донбасс - без сомнения, все четыре региона - но мне кажется, зона безопасности, которую мы сейчас создаем на прилегающих территориях, должна дойти до западных границ. То есть вся Украина в нынешнем виде должна перестать существовать", - сказал сенатор на пресс-конференции, посвященной преступлениям киевского режима против мирного русского населения города Константиновка.

"Там должны совершенно другие люди прийти к управлению этой страной. Потому что та ненависть, которая сейчас воспитана за эти 30 лет, она очень тяжело будет отходить", - добавил он.

Вместе с тем, по словам сенатора, сейчас "надо заботиться о будущем этих регионов".

"Ведь они постоянно будут находиться под угрозой терактов, которые будут со стороны той части Украины, которая нами пока не освобождена", - сказал он.

При этом, по словам Джабарова, "никакой пощады" в отношении украинских преступников быть не должно.