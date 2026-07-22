Захарова оценила обещание Бернема «вернуть надежду» Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обещание нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема, предположила, что «надежда» страны прячется в Букингемском дворце. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Король Великобритании Карл III в понедельник, 20 июля, принял отставку премьер-министра Кира Стармера и назначил на освободившуюся должность нового лидера лейбористов, экс-мэра Манчестера Энди Бернема. В своей первой речи после назначения Бернем заявил о намерении «вернуть надежду» стране.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что Энди Бернем не первый, кто дает подобные обещания.

«Сейчас очередной британский премьер будет искать Надежду. (…) Я просто напомню, до этого были премьеры у них полтора, два года, два месяца, примерно вот так. И каждый раз Надежда терялась, куда-то убегала от них», - заметила она.

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Дипломат также иронично отметила, что «Надежда» может прятаться в Букингемском дворце, так как в Великобритании «все-таки монархия», либо ее могут держать запертой в Тауэре.