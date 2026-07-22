Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Европейский союз улюлюкает, когда киевский режим бьет по атомным объектам.

«Проблема ЕС — это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что в ЕС заблокировали возможность международным профильным организациям, в частности, МАГАТЭ профессионально реагировать на подобные атаки.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в ходе которого был убит главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев.