В Кремле заявили, что предела санкций, как и предела безумия, для ЕС нет

В Кремле заявили, что противоречия в ЕС по поводу нового санкционного пакета связаны с тем, что новые ограничения могут уже напрямую ударить по европейцам.

"А сейчас в наборе остаются уже только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран - участниц Европейского союза. И конечно, это уже гораздо больнее. Отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, раньше санкции только косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, при этом ущерб все равно оценивался в многие миллиарды.

Отметим, что ранее появились публикации о том, что ЕС якобы исчерпали запас идей по поводу новых санкций против России, и этим вызваны проблемы в их согласовании.

"Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует, также не существует предела у безумия", - сказал Песков. Представитель Кремля напомнил, что Россия считает все принятые против нее санкции абсолютно незаконными с точки зрения международного права.