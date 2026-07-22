Лавров и глава МИД Индии Джайшанкар провели переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили двусторонние отношения во время встречи на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар провели переговоры в Маниле, передает РИА «Новости».

Встреча дипломатов состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Официальная часть началась с взаимного приветствия и традиционного совместного фотографирования. После этого главы внешнеполитических ведомств продолжили общение за закрытыми дверями.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Манилу для участия во встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Российская сторона видит перспективы для совместной работы с АСЕАН в области продовольственной и энергетической безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о проработке возможной встречи Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио на полях этих мероприятий.