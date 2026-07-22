Лавров заявил о масштабных планах энергетического партнерства с АСЕАН

Россия видит перспективы для совместной работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил о значительных перспективах совместной работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает РИА «Новости». Выступая на министерской встрече в Маниле, дипломат подчеркнул важность развития двусторонних отношений.

«Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономике», – заявил Лавров участникам мероприятия.

По словам министра, четкие ориентиры для дальнейшего взаимодействия были заданы решениями казанского саммита. Дипломат отметил, что Москва считает АСЕАН надежным партнером и единомышленником, а также последовательно поддерживает центральную роль организации во всех региональных делах. Россия продолжает вносить вклад в укрепление системы межгосударственных отношений, основанной на принципах международного права, открытости и равенства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Манилу для участия во встречах по линии АСЕАН.

Месяцем ранее президент Владимир Путин заявил о широких перспективах двустороннего сотрудничества в области энергетической безопасности.

По итогам этого июньского саммита стороны приняли совместную Казанскую декларацию.