Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления главы Госдепа США Марко Рубио о том, что Иран несерьезно относится к переговорам.

«Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила о Минских соглашениях, которые ни Украина, ни Запад даже не собирались выполнять.

Рубио обвинил Иран в несерьезном отношении к переговорам с США

Ранее «СП» сообщала о том, что советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в соцсети Х заявил, что президент Украины сейчас проводит решающие встречи.