В Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в Грузии

В Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в отеле в Кахетии (Грузия), а также призвали соотечественников не отказываться от поездок в страну после инцидента. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что ситуация была запутанной, а расследование еще ведется.

«Одни выпили, другие выпили, неправильно друг друга поняли. Это бывает, главное — из этого не раздувать какой-то мегаскандал. Я искренне верю, что этот небольшой инцидент будет заглажен ко всеобщему удовольствию», — сказал депутат.

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Он также добавил, что считает кахетинцев одними из самых спокойных и мирных людей в Грузии. Кроме того, Милонов призвал россиян не игнорировать Грузию и не отказываться от поездок.

«Я не считаю, что Грузию надо каким-то образом игнорировать, поскольку это то направление, где к россиянам относятся душевно, а в других странах просто за деньги», — заключил он.

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