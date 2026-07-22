Запад обещает принять Украину в ЕС, чтобы использовать в своих целях, а не улучшить жизнь украинцев. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

"Никто не собирался ранее и не собирается повышать уровень жизни на Украине в ущерб своим интересам. Я говорю о любой европейской стране, любой западной стране", - сказал Пушилин.

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Руководитель региона добавил, что обещаниями о принятии в ЕС Запад манипулирует Украиной, чтобы использовать ее в своих целях.