В ФРГ объяснили звучащие в Европе призывы к давлению на Калининград

Призыв бывшего высокопоставленного чиновника министерства обороны ФРГ к давлению на Калининград и Крым является частью новой антироссийской стратегии Запада. Об этом РИА Новости заявил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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По его мнению, в Западной Европе понимают свое поражение в конфликте с Россией на территории Украины. Поэтому сейчас с помощью таких разговоров стремятся создавать напряженность для РФ.

Нимайер отметил, что подобные заявления являются частью общего курса на провоцирование Москвы.

В МИД РФ рассказали, чем грозит НАТО попытка заблокировать Калининград

15 июля бывший глава аппарата министерства обороны Германии, аналитик Нико Ланге заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. По словам экс-чиновника, оказывать давление на Россию и уязвимые районы политически важно и с военной точки зрения обосновано.

Ранее СМИ заявили, что НАТО пытается спровоцировать РФ, угрожая Калининграду.