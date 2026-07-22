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Мирошник назвал причину отставок главкома ВСУ и главы Минобороны Украины

ТАСС

Отставки главкома ВСУ Александра Сырского и главы украинского Минобороны Михаила Федорова вызваны внешними группами влияния. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Мирошник назвал причину отставок главкома ВСУ и главы Минобороны Украины
© Global Look Press
"Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача - разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов", - сказал он "Известиям".

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14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского.