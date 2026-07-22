Мирошник назвал причину отставок главкома ВСУ и главы Минобороны Украины

Отставки главкома ВСУ Александра Сырского и главы украинского Минобороны Михаила Федорова вызваны внешними группами влияния. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача - разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов", - сказал он "Известиям".

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14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского.