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Посол Бердыев: США подают сигнал о желании видеть Путина на саммите G20 в Майами

Газета.Ruиещё 2

Американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 14-15 декабря в Майами. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

В МИД РФ рассказали о желании США видеть Путина в саммите G20 в Майами
© Газета.Ru

По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что считает участие российского лидера на саммите полезным. Аналогичный сигнал российская сторона получает и от команды команды американского шерпы, отметил Бердыев.

«Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — сказал дипломат.

При этом Бердыев уточнил, что окончательное решение о российском участии в саммите G20 пока не принято. Он напомнил, что официальные приглашения традиционно направляются ближе к дате проведения встречи, после согласования всех организационных деталей.

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В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято. По его словам, формат участия российской делегации определят ближе к дате проведения встречи.

В мае телеканал Al Jazeera сообщил, что возможный визит Путина на саммит G20 в Майами стал бы крупным поражением Запада. Отмечалось, что возвращение РФ на саммит имеет особое значение, поскольку даже частичное присутствие Москвы подрывает представление о ее политической изоляции со стороны Запада.

Ранее Трамп усомнился в правильности исключения России из G8.