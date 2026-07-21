Захарова отреагировала на увольнение Сырского и Федорова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала увольнение главы украинского оборонного ведомства Михаила Федорова и главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.

Дипломат задалась вопросом, не за те ли самые «успехи на поле боя», которыми Владимир Зеленский недавно хвастался на западных саммитах, они были отправлены в отставку.

Напомним, что решение Зеленского о смене министра обороны вызвало протесты в Киеве и других городах, а также акции против Сырского. Позже глава киевского режима назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Ранее Зеленский предложил уволенному экс-министру обороны Федорову новый пост.