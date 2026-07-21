Россия подключилась к разбирательству Литвы и Белоруссии в международном суде

Россия заявила о намерении подключиться к судебному разбирательству Литвы и Белоруссии о незаконном ввозе мигрантов в Международном суде ООН. Об этом сообщили в МИД России.

Разбирательство было начато в начале прошлом году Литвой на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Россия заявила о намерении выступить третьей стороной в суде.

«Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», — говорится в сообщения.

В октябре прошлого года глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не использует миграционные процессы в своих целях. Вместе с тем он добавил, что не видит причин для защиты Европы со стороны Минска от мигрантов.

До этого Лукашенко заявил, что Минск не может «отвернуться от ЕС», однако не будет «защищать» Европу от мигрантов «с петлей на шее». По его словам, страна готова к любым переговорам с Западом, в том числе и по миграционному вопросу.

Ранее польский военный получил ранение на границе с Белоруссией.