Лавров посетил гала-ужин АСЕАН в Маниле без одного атрибута

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле без национальной рубашки. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, в этом году рубашки не предусмотрены. Ранее на подобных встречах была традиция — министры надевали специально сшитые рубашки, отражающие национальный стиль их стран.

«Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле от имени главы МИД Филиппин. Традиционные рубашки в этом году не предусмотрены», — написала Захарова.

Отметим, что в 2022 году Лавров уже приходил на это мероприятие без аксессуара. Тогда сшитая для него камбоджийская рубашка не подошла по размеру.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Лаоса.