Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества. Обозначили три магистральных вектора - открытость, инновации, сотрудничество. Саммит запланирован на 18-19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния", - отметил он.

Дипломат также проинформировал, что под китайским председательством всего пройдут 11 министерских конференций. "Одна из главных ипостасей АТЭС - выступать "фабрикой мысли", выдвигать прикладные идеи. Они сегодня как никогда востребованы, чтобы развернуть вспять волну протекционизма, санкций, вывести региональную экономику на траекторию интеграции. Китай уже предложил мощные инициативы, призванные подстегнуть взаимосвязанность, технологическое перевооружение, выстраивание в АТР зоны свободной торговли. Это созвучно российскому курсу, который президент Путин очертил еще в 2015 году с акцентом на "интеграцию интеграций" на базе инициативы Большого евразийского партнерства (БЕП)", - подчеркнул посол по особым поручениям.

"БЕП задуман как каркас общегоэкономического пространства без барьеров и разделительных линий, материальный фундамент единой и неделимой безопасности в масштабах континента. Так что точек соприкосновения между Россией и АТЭС много, будем соединять их в одну пунктирную линию", - добавил Бердыев.

Полный текст интервью будет опубликован 22 июля в 09:15 мск.