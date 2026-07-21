МИД напомнил Италии о принципе взаимности при высылке дипломатов

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ответил на слова главы итальянского МИД Антонио Таяни, который назвал необоснованной высылку военного атташе.

Российский дипломат подчеркнул, что Рим должен понимать логику действий Москвы, передает РИА «Новости».

«Мы сделали соответствующее заявление, из него все понятно. В дипломатии, во внешней политике существует принцип взаимности. Думаю, что для министра иностранных дел Италии существование данного принципа не является секретом», – заявил Грушко.

Напомним, Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух итальянских дипломатов.

Ранее власти Италии распорядились выдворить двух военных атташе России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неправдой слова Антонио Таяни об отсутствии оснований для ответных мер Москвы.