МИД России объяснил вызов посла Молдавии

Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ему заявлен решительный протест, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Вызов посла Молдавии в МИД России

Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван 21 июля в МИД России в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявили в ведомстве.Ему был заявлен протест в связи с двумя инцидентами с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии.Россия оставляет за собой право применить зеркальные ответные меры на нарушения Молдавией основополагающих положений о дипломатических сношениях 1961 года, отметили в МИД.

Инциденты с сотрудниками посольства России в Молдавии

19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки.Полицейские Молдавии грозили задержанием сотрудникам российского посольства и применяли к ним силу, заявили в МИД России.Просьба посольства России к МИД Молдавии направить на место представителя ведомства для прояснения ситуации была проигнорирована, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.Также в ночь с 20 на 21 июля произошел еще один инцидент на погранпереходе "Леушены" при выезде сотрудников российского посольства из Молдавии для доставки служебного груза в Россию.Сотрудников безосновательно удерживали на границе более четырех часов, сообщили в МИД России.

Другие инциденты

25 июня МИД России сообщал о многочасовом задержанием дипломатических курьеров ведомства в аэропорту Кишинева.В результате дипломатические курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, не смогли въехать на территорию страны и были вынуждены вернуться на родину.Молдавские власти требовали досмотра дипломатических документов, мобильных телефонов, сообщал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.26 июня в МИД России был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий в связи с грубым нарушением Кишиневом фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.