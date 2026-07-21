Грушко: Послы «евротройки» не запрашивали новых встреч в МИД
Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».
«Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.
В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».
Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.
Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.