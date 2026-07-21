Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».

«Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.

В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».

Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.

Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.