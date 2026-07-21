Госдума приняла закон о льготах для участников КТО в приграничных регионах

Госдума приняла в окончательном чтении закон, распространяющий на участников контртеррористической операции в Белгородской, Курской и Брянской областях льготы и гарантии, действующие для участников СВО. Им предоставляется право на кредитные каникулы с момента начала выполнения задач, а в случае гибели их кредиты списываются.

Уточняется, что участники КТО также получают право на вступление в жилищные кооперативы и поступление в колледжи и вузы на бюджет по отдельной квоте.

Дети-сироты, инвалиды I и II групп, а также дети погибших или раненых военных будут приниматься в вузы без вступительных испытаний.

Закон упрощает процедуру признания участников КТО безвестно отсутствующими или умершими: командир части обязан уведомить ЗАГС о гибели, а при отсутствии медсвидетельства оформляется специальный документ для назначения льгот.

В Госдуме подчеркнули, что принятые меры являются признанием заслуг военнослужащих, отражавших атаки на приграничные территории.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в 2026 году россияне смогут получать субсидии и льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.