В Совфеде назвали причину предстоящего визита главы ФБР в Россию

Это необходимо для обмена данными в области борьбы с международным терроризмом. Первая за 13 лет встреча свидетельствует о том, что американцы осознали необходимость сотрудничества. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Подобные встречи руководителей ФСБ и ФБР бывали и раньше. Это нормальный обмен информацией в области борьбы с международным терроризмом. Думаю, что это и будет основная тема встречи. Хотя там могут и другие вопросы обсуждаться. Но в любом случае, когда встречаются руководители спецслужб двух сверхдержав — это хорошо, лучше общаться, чем это общение отсутствует. Это нормальный процесс, я думаю, что это будет позитивно воспринято и в России, и в США. То, что это первая за 13 лет встреча, говорит о том, что американцы поняли, что нужно контактировать, нужно взаимодействовать, а не обвинять Россию во всех смертных грехах. Если какие-то есть вопросы, лучше их высказать в личной встрече, найти пути преодоления, разорвать, если это возможно. Нужно больше контактировать, это неплохо».

Ранее стало известно, что глава ФБР Кэш Патель запланировал поездку в Россию. Он намерен приехать 14-15 октября. Об этом сообщается в статье издания Politico со ссылкой на источники и американских чиновников. Сначала руководитель Федерального бюро расследований посетит Москву, а затем Санкт-Петербург.