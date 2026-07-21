"Попахивает пятой колонной". Володин призвал не политизировать топливную тему

Политизация топливной темы и демагогия вокруг нее недопустимы, они выглядят как происки недругов России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта о стабилизации топливного рынка.

"Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, "пятой колонной" внутри - сказал политик. - Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны - крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать".