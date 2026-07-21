Лавров на встрече с коллегой из Лаоса высоко оценил отношения двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом дал высокую оценку отношениям между Москвой и Вьентьяном и указал на регулярный характер двусторонних контактов.

"Ценим наши отношения, ценим регулярные контакты между нашими лидерами", - сказал он, открывая переговоры, которые проходят в столице Филиппин на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Глава МИД РФ напомнил, что только в этом году президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетил Москву для участия в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, а премьер-министр Лаоса Cонсай Cипхандон участвовал в саммите Россия - АСЕАН в Казани. Как отметил Лавров, в ходе встречи встрече в Маниле министрам предстоит обсудить, как можно "внести вклад в эффективное выполнение" задач, поставленных руководством двух стран.

В свою очередь, глава МИД Лаоса также указал на регулярный характер контактов на высшем уровне и назвал "очень успешным" саммит Россия - АСЕАН, который прошел в Казани с 17 по 19 июня.

С 21 по 23 июля в Маниле Лавров принимает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Главы внешнеполитических ведомств России и Лаоса встречались в июле прошлого года. Министры обсуждали шаги по расширению экономических и гуманитарных связей между странами, а также укрепление правовой базы двусторонних отношений. Тогда переговоры прошли в Куала-Лумпуре - также на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Об АСЕАН

АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.