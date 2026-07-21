Госдума отказала мигрантам с судимостью в гражданстве и ВНЖ

В России серьезно ужесточат требования к получению гражданства - планируется ввести табу на получение паспорта страны при наличии судимости. Закон об этом приняла Госдума.

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Иностранным гражданам будет запрещено получать гражданство РФ или вид на жительство (ВНЖ), если у них есть непогашенная или неснятая судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами.

В случае выявления факта судимости ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание будут аннулироваться.

Сейчас - до вступления в силу документа - аннулировать ВНЖ можно только при судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Кроме того, тем же законом иностранцев старше 14 лет собираются обязать представлять в МВД бумажную справку о наличии или отсутствии судимости при подаче заявления на временное проживание или получение ВНЖ. Исключение сделано для граждан Украины на два года - из-за невозможности получить такие справки от своих властей.

"Законопроект очень важный, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин коллегам. - Он вместе с другими законопроектами, которые мы сегодня с вами рассмотрели, а также до этого, формирует единую миграционную политику и решает вопросы в части принятия в гражданство Российской Федерации. О чем речь идет? В нашу страну должны приезжать и оформлять вид на жительство, а также претендовать на гражданство законопослушные люди".

Отметим, что ранее на том же заседании был принят закон о расширении в два раза оснований для выдворения мигрантов-нарушителей.

Комментарии депутатов

Зампред Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш обратил внимание на то, что раньше формально существовала лазейка для въезда в страну для тех, кто совершил преступления средней тяжести. "Теперь любая неснятая судимость, где бы она ни была получена, становится непреодолимым барьером для получения вида на жительство или паспорта, - прокомментировал он "РГ". - Это закрывает путь тем, кто не уважает закон. Мы также вводим четкое требование: справка о наличии или отсутствии судимости станет обязательным документом для всех иностранцев старше 14 лет при подаче заявления. Никакой информации "под честное слово"".

Ранее информацию о судимости иностранец теоретически мог скрыть от российских властей, поскольку предъявлять справку об отсутствии судимости не был обязан, добавил член того же комитета Сергей Чижов. Теперь этот пробел будет заполнен.

С точки зрения общественной безопасности принятие такого закона было ожидаемым, и на практике оно будет означать более жесткий фильтр для тех, кто хочет остаться в России, считает Чижов. "Если гость недавно совершил преступление, - неважно, в нашей стране или у себя на родине, и судимость не снята, - значит, он потенциально опасен для окружающих", - заявил депутат "РГ".

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.