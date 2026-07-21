Песков об учениях Балтийского флота: не нужно усматривать никаких намёков

Дмитрий Песков призвал не усматривать связи между учениями военных моряков со стрельбами в международных водах и вступлением в должность нового премьер-министра Великобритании.

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«Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом и морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намёков», - сказал спикер Кремля.

По его словам, в Москве не испытывают надежд на улучшение отношений с этой страной в связи со сменой главы правительства.

«Одним из первых действий Энди Бергера были заявления о безоговорочной поддержке Украины и намерении