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Песков об учениях Балтийского флота: не нужно усматривать никаких намёков

Московский Комсомолециещё 1

Дмитрий Песков призвал не усматривать связи между учениями военных моряков со стрельбами в международных водах и вступлением в должность нового премьер-министра Великобритании.

Песков об учениях Балтийского флота: не нужно усматривать никаких намёков
© Московский Комсомолец

«Все учения, все действия наших военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом и морским правом. Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намёков», - сказал спикер Кремля.

По его словам, в Москве не испытывают надежд на улучшение отношений с этой страной в связи со сменой главы правительства.

«Одним из первых действий Энди Бергера были заявления о безоговорочной поддержке Украины и намерении

Великобритании и дальше делать всё для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», - сказал Песков.

 